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Митниця впроваджує штучний інтелект для оформлення авто: як задекларувати машину

митне оформлення авто
Відтепер митне оформлення авто стане ще простіше Фото: Depositphotos

Державна митна служба України впроваджує штучний інтелект для спрощення митного оформлення авто. Відтепер митна декларація може формуватися ще простіше та швидше.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Уточнюється, що в розділі "Ввезення легкового автомобіля" в Особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" з’явилися оновлення.

Як задекларувати авто

  • Для розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом достатньо ввести VIN, і система автоматично спробує знайти технічні дані транспортного засобу. 
  • Для автоматичного заповнення частини граф декларації на основі фото техпаспорта просто завантажте зображення документа і штучний інтелект зчитає всі можливі характеристики автомобіля, що містяться у техпаспорті. Решту даних система запропонує на основі VIN.

"Ми продовжуємо спрощувати бюрократичні процедури, роблячи митне оформлення зручним, швидким і технологічним. Діджиталізація - це не просто тренд, а реальні кроки для зменшення часу та зусиль громадян під час проходження митних формальностей”, - додали у Держмитслужбі.

Держмитслужба інтегрує ШІ в систему управління ризиками

Раніше Держмитслужба інтегрувала ШІ та систему бізнес-аналізу (BI) власної розробки у нову Автоматизовану систему управління ризиками (АСУР). У відомстві зауважили, що цей підхід є особливо актуальним у зв’язку з майбутніми законодавчими змінами щодо оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Оскільки традиційні методи управління ризиками, які застосовуються для митних декларацій у торговому обігу, можуть бути недостатньо ефективними саме для контролю повноти оподаткування таких відправлень, інтеграція ШІ та BI забезпечить якісно новий рівень достовірності митного контролю.

Нагадаємо, що у застосунку "Дія" також планується запровадити використання штучного інтелекту. Уже функціонує ШІ-чатбот "Наталка", який допомагає бізнесу інтегрувати сервіси Дії. За три місяці він обробив понад 1400 запитів.

Автор:
Тетяна Бесараб