Митниця скоротила час оформлення вантажів: експорт пришвидшився

Середній час митного оформлення в Україні скоротився у 2024–2025 роках у всіх ключових режимах — імпорті, експорті та транзиті. Це свідчить про підвищення ефективності роботи Державної митної служби та спрощення процедур для бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДМС.

За даними митної бази оформлення, показники змінилися таким чином:

імпорт — з 93 до 83 хвилин (мінус 11%)

експорт — з 66 до 48 хвилин (мінус 27%)

транзит — з 41 до 31 хвилини (мінус 24%)

Скорочення часу оформлення є ключовим індикатором операційної ефективності митниці та результатом впроваджених змін у процедурах контролю та обробки вантажів.

Водночас митна служба контролює дотримання нормативу, встановленого Митним кодексом України — не більше 4 годин на завершення оформлення. У разі відхилень проводиться аналіз і вживаються коригувальні заходи.

Зменшення часу проходження митниці напряму впливає на витрати бізнесу, знижуючи затримки в логістиці та прискорюючи обіг товарів у міжнародній торгівлі.

Держмитслужба заявляє про подальше вдосконалення процедур, підвищення прозорості та адаптацію до міжнародних стандартів.

Зазначимо, що швидше митне оформлення знижує витрати компаній і підвищує конкурентоспроможність українського експорту та імпорту.

Скорочення часу митного оформлення є позитивним сигналом для бізнесу, однак подальший ефект залежить від стабільності цих показників і збереження прозорих процедур.

Зауважимо, ДМС впроваджує штучний інтелект для спрощення митного оформлення авто. Відтепер митна декларація може формуватися ще простіше та швидше.