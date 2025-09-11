Доходи Росії від продажу нафти впали до п'ятирічного мінімуму

У серпні 2025 року доходи Росії від експорту нафти й нафтопродуктів зменшилися на $920 млн, впавши до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.

За даними аналітиків, у серпні доходи Росії від продажу нафти впали до $13,51 млрд, скоротившись на $920 млн. Причиною стало зменшення експорту нафти й пального, а також збільшення знижок на сорт Urals (ціна цієї нафти впала до близько $56 за барель).

Експерти Міжнародного енергетичного агентства зауважують, що доходи Росії від експорту нафти залишаються близькими до п'ятирічного мінімуму, скорочуючи податкові надходження та посилюючи уповільнення російської економіки.

Окрім того, в серпні експорт російської нафти й пального зменшився на 70 тис. барелів на добу – до 7,3 млн. Крім того, видобуток сировини в РФ скоротився на 30 тис. барелів на добу – до 9,3 млн барелів.

Зауважимо, Індія заявила, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.

Але при цьому індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок через зростання ризиків, спричинених санкціями