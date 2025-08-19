Китайські нафтопереробники скуповують російську нафту, від якої відмовилася Індія: деталі

Нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі російської нафти марки Urals, скориставшись можливістю отримати пільгові партії, від яких відмовилася Індія. Це відбувається на тлі загострення торгових відносин між Вашингтоном і Нью-Делі, тоді як Китай зберігає вигідне становище.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Зазвичай Китай імпортує нафту з Далекого Сходу, але у серпні щоденні поставки російської нафти з Балтійського та Чорного морів зросли майже вдвічі, до 75 000 барелів. Водночас, експорт до Індії впав до 400 000 барелів на день, порівняно із середнім показником 1,18 мільйона.

Експерти відзначають, що китайські нафтопереробні заводи знаходяться у вигідному становищі, оскільки США, попри санкції, не вводять подібні обмеження проти Китаю.

"Загалом, китайські НПЗ поки перебувають у зручному положенні, щоб продовжувати закуповувати російську нафту, на відміну від індійських", — пояснив Цзянань Сан, аналітик Energy Aspects Ltd.

Це дозволяє Пекіну купувати нафту Urals за конкурентними цінами. Ця ситуація підтверджується тим, що президент США Дональд Трамп заявив про відсутність планів підвищувати мита на китайські товари, посилаючись на "перемир’я з Пекіном". У той же час, Білий дім подвоїв мита на імпорт з Індії до 50%.

Згідно з даними аналітиків, Китай вже закупив значні обсяги нафти Urals на жовтень і листопад, що свідчить про стійкий попит. Якщо ціна на російську нафту залишиться привабливою, КНР може ще збільшити закупівлі.

Наразі біля берегів Китаю очікують прибуття кілька танкерів з нафтою Urals. Судна – "Георгій Маслов" та "Зеніт" – стоять на причалі в районі Чжоушаня. Це база компанії Zhejiang Petroleum & Chemical Co., а також стратегічні сховища.

Надлишкові російські барелі "необхідно прибрати, і Китай може вивезти їх тільки до сховищ. Без китайських закупівель російська нафта може почати дешевшати, щоб залучити нових покупців", — сказав Мукеш Сахдєв, керівник відділу товарних ринків у Rystad Energy.

За даними трейдерів, Індія тим часом залишається осторонь, хоча і розглядає низку пропозицій щодо закупівель російської нафти.

"Я не здивуюся, якщо найближчими днями китайці куплять більше листопадових партій нафти", якщо ціни на нафту марки Urals залишаться привабливими", — зазначив Муюй Сюй, старший аналітик із сирої нафти в Kpler.

Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав новий указ, яким запроваджується додаткове мито в розмірі 25% на імпорт товарів з Індії. Як заявили в Білому домі, це рішення пов’язане з тим, що Індія продовжує закуповувати нафту з Росії.