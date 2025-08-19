Китайские нефтепереработчики скупают российскую нефть, от которой отказалась Индия: детали

Нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти марки Urals, воспользовавшись возможностью получить льготные партии, от которых отказалась Индия. Это происходит на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Нью-Дели, в то время как Китай сохраняет выгодное положение.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Обычно Китай импортирует нефть с Дальнего Востока, но в августе ежедневные поставки российской нефти из Балтийского и Черного морей выросли почти вдвое до 75 000 баррелей. В то же время экспорт в Индию упал до 400 000 баррелей в день по сравнению со средним показателем 1,18 миллиона.

Эксперты отмечают, что китайские нефтеперерабатывающие заводы находятся в выгодном положении, поскольку США, несмотря на санкции, не вводят подобные ограничения против Китая.

"В целом китайские НПЗ пока находятся в удобном положении, чтобы продолжать закупать российскую нефть, в отличие от индийских", — пояснил Цзянань Сан, аналитик Energy Aspects Ltd.

Это позволяет Пекину покупать нефть Urals по конкурентным ценам. Эта ситуация подтверждается тем, что президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов повышать пошлины на китайские товары, ссылаясь на "перемирие с Пекином". В то же время Белый дом удвоил пошлины на импорт из Индии до 50%.

Согласно данным аналитиков, Китай уже закупил значительные объемы нефти Urals на октябрь и ноябрь, что свидетельствует об устойчивом спросе. Если цена на российскую нефть останется привлекательной, КНР может еще увеличить закупки.

У берегов Китая ожидают прибытия несколько танкеров с нефтью Urals. Суда – " Георгий Маслов " и " Зенит " – стоят на причале в районе Чжоушаня. Это база компании Zhejiang Petroleum & Chemical Co., а также стратегические хранилища.

Избыточные российские баррели "необходимо убрать, и Китай может вывезти их только в хранилища. Без китайских закупок российская нефть может начать дешеветь, чтобы привлечь новых покупателей", - сказал Мукеш Сахдев, руководитель отдела товарных рынков в Rystad Energy.

По данным трейдеров, Индия в это время остается в стороне, хотя и рассматривает ряд предложений по закупкам российской нефти .

"Я не удивлюсь, если в ближайшие дни китайцы купят больше ноябрьских партий нефти", если цены на нефть марки Urals останутся привлекательными ", - отметил Муюй Сюй, старший аналитик по сырой нефти в Kpler.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал новый указ, которым вводится дополнительная пошлина в размере 25% на импорт товаров из Индии. Как заявили в Белом доме, это решение связано с тем, что Индия продолжает закупать нефть из России.