Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Китайские нефтепереработчики скупают российскую нефть, от которой отказалась Индия: детали

добыча нефти
Китай скупает российскую нефть. / Depositphotos

Нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти марки Urals, воспользовавшись возможностью получить льготные партии, от которых отказалась Индия. Это происходит на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Нью-Дели, в то время как Китай сохраняет выгодное положение.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Обычно Китай импортирует нефть с Дальнего Востока, но в августе ежедневные поставки российской нефти из Балтийского и Черного морей выросли почти вдвое до 75 000 баррелей. В то же время экспорт в Индию упал до 400 000 баррелей в день по сравнению со средним показателем 1,18 миллиона.

Эксперты отмечают, что китайские нефтеперерабатывающие заводы находятся в выгодном положении, поскольку США, несмотря на санкции, не вводят подобные ограничения против Китая.

"В целом китайские НПЗ пока находятся в удобном положении, чтобы продолжать закупать российскую нефть, в отличие от индийских", — пояснил Цзянань Сан, аналитик Energy Aspects Ltd.

Это позволяет Пекину покупать нефть Urals по конкурентным ценам. Эта ситуация подтверждается тем, что президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов повышать пошлины на китайские товары, ссылаясь на "перемирие с Пекином". В то же время Белый дом удвоил пошлины на импорт из Индии до 50%.

Согласно данным аналитиков, Китай уже закупил значительные объемы нефти Urals на октябрь и ноябрь, что свидетельствует об устойчивом спросе. Если цена на российскую нефть останется привлекательной, КНР может еще увеличить закупки.

У берегов Китая ожидают прибытия несколько танкеров с нефтью Urals. Суда – " Георгий Маслов " и " Зенит " – стоят на причале в районе Чжоушаня. Это база компании Zhejiang Petroleum & Chemical Co., а также стратегические хранилища.

Избыточные российские баррели "необходимо убрать, и Китай может вывезти их только в хранилища. Без китайских закупок российская нефть может начать дешеветь, чтобы привлечь новых покупателей", - сказал Мукеш Сахдев, руководитель отдела товарных рынков в Rystad Energy.

По данным трейдеров, Индия в это время остается в стороне, хотя и рассматривает ряд предложений по закупкам российской нефти .

"Я не удивлюсь, если в ближайшие дни китайцы купят больше ноябрьских партий нефти", если цены на нефть марки Urals останутся привлекательными ", - отметил Муюй Сюй, старший аналитик по сырой нефти в Kpler.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал новый указ, которым вводится дополнительная пошлина в размере 25% на импорт товаров из Индии. Как заявили в Белом доме, это решение связано с тем, что Индия продолжает закупать нефть из России.

Автор:
Татьяна Ковальчук