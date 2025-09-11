Індія тисне на Росію і вимагає великих знижок на нафту

Індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок через зростання ризиків, спричинених розбіжностями у санкційній політиці США та Європейського Союзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами трейдерів, Нью-Делі наполягає на зниженні цін приблизно на $10 за барель, аби вартість російської нафти відповідала рівню Brent з урахуванням нових обмежень. Це значно більше за знижки у $2–3 за барель, які діяли у вересні.

Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп вимагав від Індії повністю припинити закупівлю російської нафти, а після відмови Нью-Делі подвоїв мита на індійський експорт до США до 50%.

Така вимога суперечить механізму цінової стелі, який передбачав подальший експорт російської нафти за зниженими цінами, аби обмежити доходи Москви, але не створити дефіциту на ринку.

Європейський Союз, навпаки, знизив граничну ціну до $47,60 за барель із жовтня, тоді як США цього не підтримали. Цінові коливання та жорсткіший банківський контроль змусили індійських імпортерів вимагати більш вигідних умов.

Російські продавці заявили, що запити на знижки є надмірними, і попередили про переорієнтацію частини жовтневих поставок на Китай. Це може призвести до скорочення обсягів для Індії з 1,6 млн барелів на добу у вересні до 1,4 млн у жовтні.

Попри знижки, більшість поставок все одно реалізуються вище нової граничної ціни, оскільки Brent у середу торгувався на рівні $67 за барель. Аналітики наголошують, що погана координація між США та ЄС створює плутанину для ринку й послаблює дотримання санкцій.

Водночас Росія активно використовує "тіньовий флот" танкерів під власною страховкою, що дозволяє обходити західні обмеження.

Експерти прогнозують, що вимоги Індії до знижок стануть важливим фактором для майбутніх переговорів. Однак навіть значні поступки з боку Росії навряд чи знизять ціни до рівнів, визначених новою ціновою стелею ЄС.

Зауважимо, Індія заявила, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.