Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

+0,10

EUR

48,32

+0,15

Готівковий курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попри санкції, індійські компанії відновлюють закупівлі російської нафти: що відомо

нафта, ціна, танкер
Індія продовжує закуповувати російську нафту. / Pixabay

Індійські державні нафтопереробні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum знову почали купувати російську нафту з постачанням у вересні та жовтні. Це сталося після того, як Росія збільшила знижки, зробивши свою нафту привабливою для індійських покупців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Чому закупівлі відновилися?

Основна причина — це знижка на російську нафту марки Urals, яка зросла приблизно до $3 за барель. Це зробило її вигіднішою для Індії, особливо коли Китай також збільшив обсяги закупівель.

Відомо, що в липні Індія тимчасово призупиняла закупівлі через зменшення знижок та через тиск з боку США. Президент Дональд Трамп запровадив додаткове 25-відсоткове мито на індійські товари як "покарання" за продовження торгівлі Індії з РФ.

Яку нафту купують?

Крім нафти Urals, компанія Indian Oil закуповує й інші російські сорти, зокрема Varandey та Siberian Light.

Незважаючи на відновлення закупівель, індійські компанії не коментують обсяги імпорту. Однак, найбільша нафтопереробна компанія Indian Oil повідомила, що й надалі купуватиме російську нафту, керуючись економічною вигодою.

Нагадаємо, нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі російської нафти марки Urals, скориставшись можливістю отримати пільгові партії, від яких відмовилася Індія. Це відбувається на тлі загострення торгових відносин між Вашингтоном і Нью-Делі, тоді як Китай зберігає вигідне становище.

Автор:
Тетяна Ковальчук