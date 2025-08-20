Попри санкції, індійські компанії відновлюють закупівлі російської нафти: що відомо

Індійські державні нафтопереробні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum знову почали купувати російську нафту з постачанням у вересні та жовтні. Це сталося після того, як Росія збільшила знижки, зробивши свою нафту привабливою для індійських покупців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Чому закупівлі відновилися?

Основна причина — це знижка на російську нафту марки Urals, яка зросла приблизно до $3 за барель. Це зробило її вигіднішою для Індії, особливо коли Китай також збільшив обсяги закупівель.

Відомо, що в липні Індія тимчасово призупиняла закупівлі через зменшення знижок та через тиск з боку США. Президент Дональд Трамп запровадив додаткове 25-відсоткове мито на індійські товари як "покарання" за продовження торгівлі Індії з РФ.

Яку нафту купують?

Крім нафти Urals, компанія Indian Oil закуповує й інші російські сорти, зокрема Varandey та Siberian Light.

Незважаючи на відновлення закупівель, індійські компанії не коментують обсяги імпорту. Однак, найбільша нафтопереробна компанія Indian Oil повідомила, що й надалі купуватиме російську нафту, керуючись економічною вигодою.

Нагадаємо, нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі російської нафти марки Urals, скориставшись можливістю отримати пільгові партії, від яких відмовилася Індія. Це відбувається на тлі загострення торгових відносин між Вашингтоном і Нью-Делі, тоді як Китай зберігає вигідне становище.