Несмотря на санкции, индийские компании возобновляют закупки российской нефти: что известно

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil и Bharat Petroleum снова начали покупать российскую нефть с поставками в сентябре и октябре. Это произошло после того, как Россия увеличила скидки, сделав свою нефть привлекательной для индийских покупателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Почему закупки возобновились?

Основная причина – это скидка на российскую нефть марки Urals, которая выросла примерно до $3 за баррель. Это сделало ее более выгодной для Индии, особенно когда Китай также увеличил объемы закупок.

Известно, что в июле Индия временно приостанавливала закупки из-за уменьшения скидок и давления со стороны США. Президент Дональд Трамп ввел дополнительную 25-процентную пошлину на индийские товары как "наказание" за продолжение торговли Индии с РФ.

Какую нефть покупают?

Помимо нефти Urals компания Indian Oil закупает и другие российские сорта, в частности Varandey и Siberian Light.

Несмотря на возобновление закупок, индийские компании не комментируют объемы импорта. Однако крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Indian Oil сообщила, что и дальше будет покупать российскую нефть, руководствуясь экономической выгодой.

Напомним, на нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти марки Urals, воспользовавшись возможностью получить льготные партии, от которых отказалась Индия. Это происходит на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Нью-Дели, в то время как Китай сохраняет выгодное положение.