Польща закликає ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року: що відомо

Польща закликає країни-члени Європейського Союзу повністю припинити імпорт російської нафти та газу до кінця 2026 року. Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика наголошує, що це допоможе уникнути геополітичних ризиків та посилити енергетичну безпеку ЄС.

Як зазначили журналісти, нафтопровід "Дружба" постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати енергоносії у Росії після того, як інші країни ЄС розірвали зв'язки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Польська сторона готова надати допомогу у відмові від російських енергоносіїв.

"Я звертаюся до вас із закликом домовитися про спільну мету – повну відмову від імпорту російської сирої нафти до кінця 2026 року", – написав Мотика міністрам енергетики країн ЄС.

Заступник міністра енергетики Войцех Врохна зазначив, що американський скраплений природний газ (СПГ), який постачається через Польщу, може стати альтернативою. До прикладу, польська компанія Orlen вже постачає американський газ до України для поповнення запасів перед зимою.

Раніше Єврокомісія планувала відмовитися від російського викопного палива до 1 січня 2028 року. Однак після переговорів з президентом США Дональдом Трампом, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про можливість прискорення цього процесу. Польський уряд вважає, що відмова має відбутися на два роки раніше запланованого, особливо після таких подій, як вторгнення російських безпілотників на територію Польщі.

Це рішення має на меті продемонструвати рішучість ЄС у досягненні повної незалежності від російських постачань, що створюють політичні та стратегічні ризики для всього континенту.

Нагадаємо, у серпні 2025 року доходи Росії від експорту нафти й нафтопродуктів зменшилися на $920 млн, впавши до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.