Трамп заявил, что готов вместе с ЕС ввести новые жесткие санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что ограничения, которые страны Европейского Союза ввели против России, "не достаточно жесткие", и он готов ввести новые санкции, но европейцы должны усилить собственные.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Санкции против России

По мнению главы Белого дома, Европа должна ввести жесткие санкции против России.

"Европа должна объединиться и сделать это. Послушайте, Европа - это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто действует на полную мощность", - отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что готов ввести новые санкции, но только вместе со странами ЕС.

"Ну, я готов двигаться вперед, но они тоже должны это делать. Я думаю, что они это сделают. Но сейчас они только говорят, а не действуют. Посмотрите, они покупают нефть у России. Мы не покупаем нефть у России. Они покупают много нефти у России. Это не сделка", - подчеркнул Трамп.

Трамп о возможной встрече Зеленского и Путина

Трамп не исключил возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, однако считает, что организовать такие переговоры будет крайне сложно из-за личной розни между двумя лидерами.

"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Они ненавидят друг друга. Они просто не способны говорить друг с другом. Думаю, все же придется говорить мне. Мы так или иначе уладим этот вопрос. Они настолько ненавидят друг друга, что не могут дышать. Поэтому мне придется вмешаться", - отметил Трамп.

Мирные переговоры

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Недавно Дональд Трамп заявлял, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против Украины, если не будет подписано мирное соглашение.