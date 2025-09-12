США предлагают новые санкции G7 против российской энергетики и замороженных активов — Вloomberg

Соединенные Штаты представили странам "Большой семерки" предложение о введении масштабных санкций против российской энергетики и создании правовых механизмов для ареста замороженных российских активов на сумму около 300 млрд. долларов, большинство из которых хранится в Европе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Согласно документу, с которым ознакомилось Bloomberg, США призывают союзников G7 рассмотреть возможность использования этих активов для финансирования обороны Украины. Также обсуждается постепенное изъятие замороженных средств, чтобы усилить давление на Москву и вынудить ее к переговорам.

Предложение предусматривает ряд шагов:

введение вторичных тарифов от 50% до 100% по отношению к Китаю и Индии за продление закупок российской энергии;

ограничение на импорт и экспорт для предотвращения передачи России технологий двойного назначения;

санкции против "теневого флота" российских танкеров, ПАО "Роснефть" и запрещение страхования морских перевозок;

ограничения для организаций, поддерживающих военную индустрия РФ, русских региональных банков и особых экономических зон.

Дополнительно США предлагают запретить предоставление России услуг, связанных с искусственным интеллектом и финтехом.

Однако реализация санкций наталкивается на сопротивление некоторых стран ЕС, в частности Венгрии, которая блокирует более строгие ограничения против энергетического сектора России.

Президент США Дональд Трамп, обсуждавший на этой неделе вопросы с европейскими чиновниками в Вашингтоне, заявил, что готов очень сильно ударить по Москве санкциями, но ожидает от европейских партнеров аналогичных шагов. В пятницу он подтвердил на Fox & Friends, что его терпение к Путину быстро истекает.

Тем временем, председательствующая в G7 Канада созвала встречу министров финансов, чтобы выработать дальнейшие шаги по давлению на Россию.

Финансовые рынки уже отреагировали на новости: цены на нефть марки Brent поднялись до сессионного максимума, в то время как евро опустился до $1,1703 в начале нью-йоркских торгов.

Япония и Новая Зеландия 12 сентября объявили о снижении предельной цены на российскую сырую нефть. Этот шаг является частью международных усилий, направленных на сокращение доходов РФ, используемых для финансирования войны против Украины.