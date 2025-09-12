Японія та Нова Зеландія знизили граничну ціну на російську нафту: подробиці нових санкцій

Японія та Нова Зеландія 12 вересня одночасно оголосили про зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною міжнародних зусиль, спрямованих на скорочення доходів РФ, які використовуються для фінансування війни проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters та заяву міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса.

Позиція Японії

Сьогодні Японія знизила граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,60 за барель. Це рішення було прийнято після аналогічного кроку з боку Європейського Союзу в липні. Крім того, Японія запроваджує нові санкції, що передбачають замороження активів та експортний контроль щодо російських та інших організацій, причетних до підтримки агресії.

Втім, офіційні особи зазначають, що це зниження, ймовірно, не матиме значного впливу на обсяги закупівлі нафти Японією. Це пояснюється тим, що імпорт російської нафти становить лише 0,1% від загального обсягу, а нафта з проєкту "Сахалін-2", що є критично важливою для енергетичної безпеки країни, виведена з-під дії цих обмежень.

Згідно з даними Міністерства фінансів, в період з січня по липень Японія закупила у Росії 599 413 барелів сирої нафти.

Позиція Нової Зеландії

Нова Зеландія також приєдналася до коаліції, знизивши граничну ціну на російську нафту до $47,60 за барель. Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс підкреслив, що "зниження ціни є продуманим кроком для скорочення критично важливих нафтових доходів, що підживлюють незаконну війну Путіна".

"Ми запроваджуємо санкції проти осіб, причетних до хімічної зброї та дезінформації, а також проти суден тіньового флоту, альтернативних постачальників платежів та посередників з третіх країн у Північній Кореї та Ірані", — зазначив Пітерс.

Нова Зеландія також запровадила додаткові санкції проти 19 фізичних та юридичних осіб, а також 19 суден, причетних до кібератак проти України, хімічної зброї, дезінформації та ухилення від санкцій. З березня 2022 року це вже 32-й пакет санкцій, у рамках якого під обмеження потрапили понад 1900 об'єктів.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що країни G7 готові зменшити стелю на російську нафту до $45 за барель.