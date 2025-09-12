Япония и Новая Зеландия снизили предельную цену на российскую нефть: подробности новых санкций

Япония и Новая Зеландия 12 сентября одновременно объявили о понижении предельной цены на российскую сырую нефть. Этот шаг является частью международных усилий, направленных на сокращение доходов РФ, используемых для финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters и заявление министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса.

Позиция Японии

Сегодня Япония снизила предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель. Это решение было принято после аналогичного шага со стороны Европейского союза в июле. Кроме того, Япония вводит новые санкции, предусматривающие заморозку активов и экспортный контроль в отношении российских и других организаций, причастных к поддержке агрессии.

Впрочем, официальные лица отмечают, что это снижение, вероятно, не окажет значительного влияния на объемы закупки нефти Японией. Это объясняется тем, что импорт российской нефти составляет лишь 0,1% от общего объема, а нефть из проекта "Сахалин-2", критически важная для энергетической безопасности страны, выведена из-под действия этих ограничений.

Согласно данным Министерства финансов, в период с января по июль Япония закупила у России 599 413 баррелей сырой нефти.

Позиция Новой Зеландии

Новая Зеландия также присоединилась к коалиции, снизив предельную цену на российскую нефть до $47,60 за баррель. Министр иностранных дел Уинстон Питерс подчеркнул, что "снижение цены является продуманным шагом для сокращения критически важных нефтяных доходов, подпитывающих незаконную войну Путина".

"Мы вводим санкции против лиц, причастных к химическому оружию и дезинформации, а также против судов теневого флота, альтернативных поставщиков платежей и посредников из третьих стран в Северной Корее и Иране", - отметил Питерс.

Новая Зеландия также ввела дополнительные санкции против 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов, причастных к кибератакам против Украины, химическому оружию, дезинформации и уклонению от санкций. С марта 2022 года это уже 32 пакет санкций, в рамках которого под ограничения попали более 1900 объектов.

Напомним, в июне сообщалось, что страны G7 готовы снизить потолок на российскую нефть до $45 за баррель.