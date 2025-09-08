СМИ узнали, какие санкции США и ЕС предлагают ввести против России

Европейский Союз рассматривает новые санкции против ряда российских банков и энергетических компаний. 19 пакет санкций охватит платежные и кредитные системы, криптовалютные биржи и ограничения на торговлю нефтью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg .

ЕС и США на этой неделе согласуют новые санкции

По данным источников, новый пакет санкций, который станет 19-м с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, также может затронуть российские платежные и кредитные системы, криптовалютные биржи, а также дальнейшие ограничения на торговлю нефтью.

ЕС надеется согласовать эти меры с США. Делегация чиновников ЕС на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с американскими коллегами и обсудить потенциал совместных действий.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов ужесточить санкции против России с целью давления на российскую экономику, однако поддержать это должна и Европа.

США и Европа обсуждают новые санкции и вторичные тарифы против России в надежде, что последствия будут побуждать российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам с Украиной, добавил он.

Москва уже под санкциями как со стороны США, так и со стороны Европы, но ей удалось избежать их влияния, закупая запрещенные товары из Китая и других третьих стран, а также находя клиентов для своей нефти и газа.

США также рассматривают санкции против "теневого" флота нефтяных танкеров Москвы и энергетических компаний ПАО "Роснефть" и ПАО "ЛУКойл".

Что в 19-пакете санкций

По словам источников издания, последний пакет от ЕС предусматривает усиление санкций блока в отношении российских судов "теневого" флота, нефтетрейдеров в третьих странах, а также может ввести запрет на перестрахование находящихся в санкционных списках танкеров.

ЕС также рассматривает возможность ужесточения санкций против крупных российских нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми сейчас пользуются некоторые компании, например "Роснефть". Также рассматривают запреты на экспорт большего количества товаров и химикатов, используемых военной промышленностью РФ, и ограничения торговли для иностранных фирм, в частности в Китае, поставляющих эти товары.

Отдельно ЕС впервые рассматривает возможность использования своего "инструмента противодействия обходу" против Казахстана. Это будет означать запрет стране импортировать определенный набор машин, которые согласно торговым данным блока до сих пор в больших объемах перенаправляются в Россию, где их используют для производства оружия.

Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от введения прямых санкций против России, несмотря на то, что он прошел через несколько самостоятельно установленных сроков и постоянное нежелание Путина вести переговоры о прекращении войны. Однако Трамп удвоил тарифы для Индии до 50% из-за продления закупок российской нефти.

Трамп подтвердил, что готов ужесточить санкции против России для того, чтобы принудить ее к мирному соглашению. Он также анонсировал визит европейских лидеров в Белый дом и телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.