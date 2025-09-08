ЗМІ дізналися, які санкції США та ЄС пропонують запровадити проти Росії

Європейський Союз розглядає нові санкції проти низки російських банків та енергетичних компаній. 19-й пакет санкцій охопить платіжні та кредитні системи, криптовалютні біржі та обмеження на торгівлю нафтою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

ЄС і США цього тижня узгодять нові санкції

За даними джерел видання, новий пакет санкцій, який стане 19-м з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, також може зачепити російські платіжні та кредитні системи, криптовалютні біржі, а також подальші обмеження на торгівлю нафтою.

ЄС сподівається узгодити ці заходи зі США. Делегація посадовців ЄС цього тижня відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з американськими колегами та обговорити потенціал спільних дій.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Росії з метою тиску на російську економіку, однак підтримати це має і Європа.

США та Європа обговорюють нові санкції та вторинні тарифи проти Росії, сподіваючись, що наслідки спонукатимуть російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів з Україною, додав він.

Москва вже перебуває під санкціями як з боку США, так і з боку Європи, але їй вдалося уникнути їхнього впливу, закуповуючи заборонені товари з Китаю та інших третіх країн, а також знаходячи клієнтів для своєї нафти та газу.

США також розглядають санкції проти "тіньового" флоту нафтових танкерів Москви та енергетичних компаній ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".

Що в 19-пакеті санкцій

За словами джерел видання, останній пакет від ЄС передбачає посилення санкцій блоку щодо російських суден "тіньового" флоту, нафтотрейдерів у третіх країнах, а також може запровадити заборону на перестрахування танкерів, що перебувають у санкційних списках.

ЄС також розглядає можливість посилення санкцій проти великих російських нафтових компаній, скасувавши чинні винятки, якими зараз користуються деякі компанії, наприклад, "Роснефть". Також розглядають заборони на експорт більшої кількості товарів і хімікатів, що використовуються військовою промисловістю РФ, та торговельні обмеження для іноземних фірм, зокрема в Китаї, які постачають ці товари.

Окремо ЄС вперше розглядає можливість використання свого "інструменту протидії обходу" проти Казахстану. Це означатиме заборону країні імпортувати певний набір машин, які, згідно з торговельними даними блоку, досі у великих обсягах перенаправляються до Росії, де їх використовують для виробництва зброї.

Президент США Дональд Трамп поки що утримується від запровадження прямих санкцій проти Росії, попри те, що він пройшов через кілька самостійно встановлених термінів та постійне небажання Путіна вести переговори про припинення війни. Однак Трамп подвоїв тарифи для Індії до 50% через продовження закупівель російської нафти.

Трамп підтвердив, що готовий посилити санкції проти Росії для того, щоби примусити її до мирної угоди. Він також анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з очільником РФ Володимиром Путіним.