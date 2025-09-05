Індія не відмовиться від російської нафти, попри тиск США – міністр фінансів

Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для економіки країни. Це відбудеться попри високі імпортні тарифи на індійські товари, які адміністрація Трампа запровадила, зокрема, і через закупівлі енергоносіїв у Москви.

Як інформує Delo.ua, з посиланням на публікацію Reuters, про це заявила міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Європа та США почали відмовлятися від російської нафти. Цим скористалася Індія, яка почала купувати російську сиру нафту зі знижками, ставши у підсумку її найбільшим морським покупцем, зазначає агентство.

Виступаючи на місцевому телеканалі, міністерка фінансів Індії заявила, що країна, яка є третім найбільшим імпортером і споживачем нафти у світі, не планує відмовлятися від російських поставок.

"Ми будемо вирішувати, яке джерело постачання нам підходить найбільше. Тому ми, без сумніву, будемо купувати її", — сказала вона, підкресливши, що Індія витрачає більшу частину своєї іноземної валюти на закупівлю нафти та палива.

Індія — головний покупець

Рішення Індії продовжувати торгівлю з Росією відбувається на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля. Дональд Трамп нещодавно підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%, що стало частиною ширших торговельних переговорів.

Після введення західних санкцій проти Москви Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що дозволило її нафтопереробним заводам отримувати вигоду від значних знижок.

За даними аналітиків, за перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів на день російської сирої нафти, що відповідає рівню липня, але трохи нижче середнього показника 1,6 млн барелів на день у січні-червні.

Водночас Індія намагається зблизитися з Китаєм на тлі запровадження нових 50% тарифів США на імпорт індійських товарів, які 27 серпня набули чинності. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів.

1 вересня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту ШОС оголосив про відновлення прямих авіарейсів з Китаєм після більш ніж п’ятирічної перерви в рамках зусиль, спрямованих на покращення відносин між державами