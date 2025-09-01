Китай та Індія відновлять пряме авіасполучення після п’ятирічної перерви

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва оголосив про відновлення прямих авіарейсів з Китаєм після більш ніж п’ятирічної перерви в рамках зусиль, спрямованих на покращення відносин між державами

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це був перший візит Моді до Китаю за останні сім років.Під час зустрічі він запропонував відновити пряме авіасполучення між країнами, на що Сі Цзіньпін погодився.

Індійський лідер не уточнив дату запуску рейсів, однак наголосив, що цей крок спрямований на відновлення політичних і економічних зв’язків між Індією та Китаєм.

Bloomberg пише, що індійські авіакомпанії IndiGo та Air India вже заявили про готовність відновити рейси, щойно уряди офіційно дадуть дозвіл. З китайського боку польоти раніше виконували Air China, China Southern та China Eastern.

Чому зупинили авіасполучення

Прямі пасажирські рейси між Індією та Китаєм призупинили після початку пандемії Covid-19 у 2020 році. Тоді ж дипломатичні відносини між двома країнами погіршилися через прикордонні зіткнення, тому прямого авіасполучення так і не відновлювали.

Так, у червні 2020-го Індія та Китай обмінялись взаємними звинуваченнями в порушенні спільного кордону в гімалайському регіоні Ладакх, де до цього сталась сутичка, у якій загинули 20 індійських прикордонників.

Нью-Делі звинувачувало Пекін у тому, що китайська сторона намагалася звести споруди через лінію демаркації (лінія, що позначає кордон навколо особливого району, або розʼєднує сторони, що воюють -ред.). Також Китай ігнорував вимоги індійської сторони припинити ці будівельні роботи.

Зауважимо, Індія намагається зблизитися з Китаєм на тлі запровадження нових 50% тарифів США на імпорт індійських товарів, які 27 серпня набули чинності. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів.

Економічний вплив нових мит може призвести до зниження зростання ВВП Індії на 0,6-0,8%.

Так президент Дональд Трамп покарав країну за купівлю російської нафти. Натомість Індія наполягає на збереженні зв'язків з Росією, аргументуючи це "фінансовою вигодою".