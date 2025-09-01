Китай и Индия возобновят прямое авиасообщение после пятилетнего перерыва

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества объявил о возобновлении прямых авиарейсов с Китаем после более чем пятилетнего перерыва в рамках усилий, направленных на улучшение отношений между государствами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Во время встречи он предложил возобновить прямое авиасообщение между странами, на что Си Цзиньпин согласился.

Индийский лидер не уточнил дату запуска рейсов, однако отметил, что этот шаг направлен на возобновление политических и экономических связей между Индией и Китаем.

Bloomberg пишет, что индийские авиакомпании IndiGo и Air India уже заявили о готовности возобновить рейсы, как только правительства официально дадут разрешение. С китайской стороны полеты раньше выполняли Air China, China Southern и China Eastern.

Почему остановили авиасообщение

Прямые пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены после начала пандемии Covid-19 в 2020 году. Тогда же дипломатические отношения между двумя странами ухудшились из-за пограничных столкновений, поэтому прямое авиасообщение так и не возобновлялось.

Так, в июне 2020 года Индия и Китай обменялись. взаимными обвинениями в нарушении общей границы в гималайском регионе Ладакх, где до этого произошло столкновение, в котором погибли 20 индийских пограничников.

Нью-Дели обвиняло Пекин в том, что китайская сторона пыталась возвести сооружения через линию демаркации ( линия, обозначающая границу вокруг особого района, или разъединяющая воюющие стороны -ред.). Китай также игнорировал требования индийской стороны прекратить эти строительные работы.

Заметим, Индия пытается сблизиться с Китаем на фоне введения новых 50% тарифов США на импорт индийских товаров, вступивших в силу 27 августа. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты.

Экономическое влияние новых пошлин может привести к снижению роста ВВП Индии на 0,6-0,8%.

Так, президент Дональд Трамп наказал страну за покупку российской нефти. В то же время Индия настаивает на сохранении связей с Россией, аргументируя это "финансовой выгодой".