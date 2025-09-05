Индия не откажется от российской нефти, несмотря на давление США – министр финансов

Индия продолжит покупать российскую нефть, поскольку это выгодно экономике страны. Это произойдет, несмотря на высокие импортные тарифы на индийские товары, которые администрация Трампа ввела, в частности, и через закупки энергоносителей у Москвы.

Как сообщает Delo.ua, со ссылкой на публикацию Reuters, об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

В ответ на вторжение России в Украину в 2022 году Европа и США начали отказываться от российской нефти. Этим воспользовалась Индия, начавшая покупать российскую сырую нефть со скидками, став в итоге ее крупнейшим морским покупателем, отмечает агентство.

Выступая на местном телеканале, министр финансов Индии заявила, что страна, являющаяся третьим крупнейшим импортером и потребителем нефти в мире, не планирует отказываться от российских поставок.

"Мы будем решать, какой источник поставок нам подходит больше всего. Поэтому мы, несомненно, будем покупать ее", — сказала она, подчеркнув, что Индия тратит большую часть своей иностранной валюты на закупку нефти и топлива.

Индия – главный покупатель

Решение Индии продолжать торговлю с Россией происходит на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля. Дональд Трамп недавно повысил тарифы на индийский импорт до 50%, что стало частью более широких торговых переговоров.

После введения западных санкций против Москвы Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, что позволило ее нефтеперерабатывающим заводам извлекать выгоду от значительных скидок.

По данным аналитиков, за первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей в день российской сырой нефти, что соответствует уровню июля, но несколько ниже среднего показателя 1,6 млн баррелей в день в январе-июне.

В то же время Индия пытается сблизиться с Китаем на фоне введения новых 50% тарифов США на импорт индийских товаров, вступивших в силу 27 августа. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты.

1 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита ШОС объявил о возобновлении прямых авиарейсов с Китаем после более чем пятилетнего перерыва в рамках усилий, направленных на улучшение отношений между государствами.