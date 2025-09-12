США пропонують нові санкції G7 проти російської енергетики та заморожених активів – Вloomberg

Сполучені Штати представили країнам "Великої сімки" пропозицію про запровадження масштабних санкцій проти російської енергетики та створення правових механізмів для арешту заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів, більшість з яких зберігається у Європі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Згідно з документом, із яким ознайомилося Bloomberg, США закликають союзників G7 розглянути можливість використання цих активів для фінансування оборони України. Також обговорюється поступове вилучення заморожених коштів, аби посилити тиск на Москву та змусити її до переговорів.

Пропозиція передбачає низку кроків:

запровадження вторинних тарифів від 50% до 100% щодо Китаю та Індії за продовження закупівель російської енергії;

обмеження на імпорт і експорт для запобігання передачі Росії технологій подвійного призначення;

санкції проти "тіньового флоту" російських танкерів, ПАТ "Роснефть" та заборона страхування морських перевезень;

обмеження для організацій, що підтримують військову промисловість РФ, російських регіональних банків і спеціальних економічних зон.

Додатково США пропонують заборонити надання Росії послуг, пов’язаних зі штучним інтелектом та фінтехом.

Проте реалізація санкцій наштовхується на опір деяких країн ЄС, зокрема Угорщини, яка блокує суворіші обмеження проти енергетичного сектору Росії.

Президент США Дональд Трамп, який цього тижня обговорював питання з європейськими чиновниками у Вашингтоні, заявив, що готовий дуже сильно вдарити по Москві санкціями, але очікує від європейських партнерів аналогічних кроків. У п’ятницю він підтвердив на Fox & Friends, що його терпіння до Путіна швидко закінчується.

Тим часом Канада, яка головує у G7, скликала зустріч міністрів фінансів, щоб виробити подальші кроки щодо тиску на Росію.

Фінансові ринки вже відреагували на новини: ціни на нафту марки Brent піднялися до сесійного максимуму, тоді як євро опустився до $1,1703 на початку нью-йоркських торгів.

Додамо, що Японія та Нова Зеландія 12 вересня оголосили про зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною міжнародних зусиль, спрямованих на скорочення доходів РФ, які використовуються для фінансування війни проти України.