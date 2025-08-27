"Зеленский тоже виноват": Трамп пригрозил санкциями и пошлинами Украине и России, если не будет подписано мирное соглашение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против Украины, если не будет подписано мирное соглашение.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сказал во время заседания правительства США.

О санкциях

По словам главы Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский "тоже невиновен" в ситуации, когда явного движения к миру не видно.

"Знаете, не стоит думать, что Зеленский абсолютно невинен, хорошо? Здесь ситуация сложнее. Для танго нужны двое", - подчеркнул президент США.

Комментируя методы завершения войны в Украине и рычаги влияния, Трамп не исключил того, что он может "применить санкции или очень жесткую тарифную политику, которая будет очень дорогой для России или Украины или любого другого, с кем США имеют дело".

Также он заявил, что готов к "экономической войне" и с Россией.

"У нас есть экономические санкции — и я подчеркиваю, что речь идет именно об экономическом давлении, потому что я не хочу довести до мировой войны", - отметил Трамп.

Он повторил, что стремится к тому, чтобы мирное соглашение было подписано.

"У меня есть очень серьезный план, если придется его применить, но мое главное желание - положить этому конец. Думаю, во многих аспектах Путин готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский - нет. Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?" Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось", - заявил Трамп.

Трамп отреагировал на то, что РФ вроде бы не подпишет соглашение с Зеленским

На вопрос журналиста, о том, что Россия утверждает, что Путин не подпишет соглашение с Зеленским, поскольку считает его нелегитимным, Дональд Трамп ответил, что они позируют.

"Неважно, что они говорят. Это все чушь. Все позируют", - сказал американский президент.

Кроме этого Трамп подчеркнул, что бывший президент Джо Байден не должен позволить Украине соревноваться с соперником в 15 раз больше ее.

Президент США отметил, что "люди идут на войну с мнением, что они выиграют ее", а затем им "надирают задницу, они теряют страну и миллионы жизней".

"Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был этого допустить", – добавил он.

Мирные переговоры

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время в США издали директиву, которой запретили передавать информацию о мирные переговоры между Украиной и Россией союзникам.