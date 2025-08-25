Зеленский обсудил со спецпредставителем США пути завершения войны и переговоры с Россией

Украина провела успешную встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, в ходе которой обсудили вопросы безопасности, санкций против России, военного сотрудничества и гуманитарных инициатив.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Ключевые договоренности по безопасности Украины

"Обсудили, как можем повлиять на россиян, принудить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины – все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", - написал Зеленский.

Стороны также обсудили ключевые вопросы безопасности, координации действий против агрессии и дальнейшего развития оборонной архитектуры и подтвердили готовность к сотрудничеству в военной, политической и экономической сферах, а также отметили важность поддержания санкций и других мер влияния для стимулирования переговоров и завершения войны.

Отмечается, что обсуждения проходят в формате, который предполагает привлечение лидеров и учет потребностей всех сторон для достижения устойчивого мира.

Для Украины и США приоритетным остается военное сотрудничество, в частности, потенциальные соглашения по поставке оружия и беспилотных летательных аппаратов, которые могут значительно усилить оборонные возможности Украины. Активно работают в рамках программы PURL, позволяющей закупать американское оборудование за средства партнеров, и рассматривают вовлечение дополнительных стран в этот процесс.

Кроме оборонного сотрудничества, важно гуманитарное направление, в частности возвращение всех похищенных Россией детей. Украина рассчитывает на дальнейшую личную поддержку президента и первой леди США по решению этого вопроса.

Мирные переговоры

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

А 16 августа на Аляске прошла встреча Трампа и Путина, во время которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.