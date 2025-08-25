Украина и США обсудили защиту критических минералов и гарантии безопасности

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила со спецпредставителем президента США Китом Келлогом вопросы гарантий безопасности для Украины и защиты критических минералов на временно оккупированных территориях.

Как пишет Delo.ua, об этом Свириденко сообщила в Facebook.

По ее словам, во время встречи обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые должны быть реальными — на основе Устава ООН и с уважением к суверенитету.

"Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической состоятельности", - подчеркнула глава правительства.

По мнению Свириденко, настоящая гарантия безопасности — сильная украинская армия и сильная экономика, поэтому необходимо сохранить потенциал ВСУ и развивать собственную промышленность.

Премьер-министр напомнила, что важным приоритетом остается возвращение людей: все военнопленные, гражданские и угнанные дети должны вернуться домой.

"Отдельно обсудили вопросы критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях. Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы", - подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что американская сторона видит перспективы сотрудничества – инвестиции, партнерство в восстановлении и новых технологиях. Особый акцент делается на производстве дронов, изменяющих ход войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достиг договоренности с США о закупке украинских дронов. По его словам, уже начата подготовка соответствующих контрактов на сумму 10–30 миллиардов долларов.

Украина и США готовятся к первому заседанию инвестфонда по восстановлению

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Первое заседание адди директоров американо-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь. В течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.

В сентябре 2025 в Украину приедет делегация из США, которая будет искать инвестиционные проекты для наполнения Американско-Украинского фонда восстановления.