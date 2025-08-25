Україна та США обговорили захист критичних мінералів та гарантії безпеки

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом питання гарантій безпеки для України та захисту критичних мінералів на тимчасово окупованих територіях.

Як пише Delo.ua, про це Свириденко повідомила у Facebook.

За її словами, під час зустрічі обговорювалися безпекові гарантії для України, які мають бути реальними — на основі Статуту ООН і з повагою до суверенітету.

"Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність", - наголосила очільниця уряду.

На думку Свириденко, справжня гарантія безпеки — це сильна українська армія і сильна економіка, тому необхідно зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість.

Прем'єр-міністр нагадала, що важливим пріоритетом залишається повернення людей: усі військовополонені, цивільні та викрадені діти мають повернутися додому.

"Окремо обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що американська сторона бачить перспективи співпраці — інвестиції, партнерство у відновленні та нових технологіях. Особливий акцент робиться на виробництві дронів, що змінюють хід війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що досягнув домовленості зі США про закупівлю українських дронів. За його словами, вже розпочата підготовка відповідних контрактів на суму $10–30 мільярдів.

Україна та США готуються до першого засідання інвестфонду з відбудови

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Перше засідання ади директорів американсько-українського інвестиційного фонду заплановано на вересень. Протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.

У вересні 2025 року до України приїде делегація із США, яка шукатиме інвестиційні проєкти для наповнення Американсько-Українського фонду відбудови.