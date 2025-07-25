США будут покупать украинские дроны: Зеленский анонсировал контракты на $10–30 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достиг договоренности с Соединенными Штатами о закупке украинских дронов. По его словам, уже начата подготовка соответствующих контрактов на сумму 10–30 миллиардов долларов.

Как информирует Delo.ua, об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Далее – с Америкой, с Президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", – заявил Зеленский.

Ранее в комментарии американскому телеканалу Newsmax президент также подтвердил, что Вашингтон проявил интерес к приобретению украинских беспилотников. При этом он подчеркнул, что Украина заинтересована во взаимной оборонной кооперации, в частности, в закупке американских систем для усиления воздушной защиты.

"Есть много дронов, которые есть только у нас. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он мне сказал, что Америка хочет покупать украинские беспилотники... Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", — сказал Зеленский.

Окончательные параметры будущих контрактов не разглашаются, однако ожидается, что украинские производители беспилотной техники могут получить новые масштабные заказы для экспорта в США.

Напомним, в июле Зеленский заявил, что Украина и США рассматривают возможность заключение "мегасоглашения" о закупке вооружения, которая будет предусматривать обмен опытом и технологиями, полученными во время войны. Президент Украины считает, что это соглашение может стать трансформационным для армии США и национальной безопасности.