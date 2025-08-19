Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украину приедет делегация из США для реализации соглашения о полезных ископаемых

Алексей Соболев
Алексей Соболев. Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

В сентябре 2025 в Украину приедет делегация из Соединенных Штатов, которая будет искать инвестиционные проекты для наполнения Американско-Украинского фонда восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, работа по деятельности фонда ведется еженедельно. В сентябре планируется первое заседание Совета фонда, где будут объявлены первые технические решения о его запуске.

Соболев также рассказал о договоренности с США о наполнении с американской и украинской стороны фонда первыми деньгами для инвестиций. Сейчас правительство нарабатывает перечень инвестиционных проектов, в которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев.

"Сейчас мы нарабатываем пайплайн, то есть список инвестиционных проектов, в который фонд может инвестировать. В течение следующих 12 месяцев приедет большая делегация с путешествиями по Украине для того, чтобы смотреть на проекты", - подчеркнул министр.

Соболев также надеется, что в текущем году уже будет понимание первых инвестиций этого фонда.

Украина и США готовятся к первому заседанию инвестфонда по восстановлению

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая   Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения   между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский.   подписал закон   о ратификации сделки.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Первое заседание адди директоров американо-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь. В течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.

Автор:
Светлана Манько