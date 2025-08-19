В Украину приедет делегация из США для реализации соглашения о полезных ископаемых

В сентябре 2025 в Украину приедет делегация из Соединенных Штатов, которая будет искать инвестиционные проекты для наполнения Американско-Украинского фонда восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, работа по деятельности фонда ведется еженедельно. В сентябре планируется первое заседание Совета фонда, где будут объявлены первые технические решения о его запуске.

Соболев также рассказал о договоренности с США о наполнении с американской и украинской стороны фонда первыми деньгами для инвестиций. Сейчас правительство нарабатывает перечень инвестиционных проектов, в которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев.

"Сейчас мы нарабатываем пайплайн, то есть список инвестиционных проектов, в который фонд может инвестировать. В течение следующих 12 месяцев приедет большая делегация с путешествиями по Украине для того, чтобы смотреть на проекты", - подчеркнул министр.

Соболев также надеется, что в текущем году уже будет понимание первых инвестиций этого фонда.

Украина и США готовятся к первому заседанию инвестфонда по восстановлению

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Первое заседание адди директоров американо-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь. В течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.