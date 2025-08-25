Зеленський обговорив із спецпредставником США шляхи завершення війни та переговори з Росією

Україна провела успішну зустріч із спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом, під час якої обговорили питання безпеки, санкцій проти Росії, військової співпраці та гуманітарних ініціатив.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу президента.

Ключові домовленості щодо безпеки України

"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Також сторони обговорили ключові питання безпеки, координації дій проти агресії та подальшого розвитку оборонної архітектури і підтвердили готовність до співпраці у військовій, політичній та економічній сферах, а також наголосили на важливості підтримки санкцій та інших заходів впливу для стимулювання переговорів і завершення війни.

Наголошується, що обговорення проходять у форматі, який передбачає залучення лідерів та врахування потреб усіх сторін для досягнення стійкого миру.

Для України та США пріоритетною залишається військова співпраця, зокрема потенційні угоди щодо постачання зброї та безпілотних літальних апаратів, що можуть значно посилити оборонні можливості України. Активно працюють у межах програми PURL, яка дозволяє закуповувати американське обладнання за кошти партнерів, та розглядають залучення додаткових країн до цього процесу.

Окрім оборонної співпраці, важливим є гуманітарний напрямок, зокрема повернення всіх викрадених Росією дітей. Україна розраховує на подальшу особисту підтримку президента та першої леді США у вирішенні цього питання.

Мирні переговори

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

А 16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.