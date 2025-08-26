США во время переговоров предлагали России энергетические соглашения, чтобы приблизить мир в Украине - СМИ

США в ходе переговоров с Россией в этом месяце обсуждали возможность заключения энергетических соглашений как поощрения мира в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Стимулы" для поощрения Кремля к миру

По данным агентства, эти соглашения были предложены в качестве стимулов для поощрения кремля к миру в Украине и для ослабления Вашингтоном санкций против России.

По словам собеседников издания, среди обсуждаемых тем были:

возвращение американской компании Exxon Mobil в проект "Сахалин-1",

закупка Россией американского оборудования для производства сжиженного газа,

поставки в США российских атомных ледоколов.

Переговоры проходили во время визита посла США Стива Виткоффа в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и его советником Кириллом Дмитриевым. Тему также поднимали во время саммита на Аляске 15 августа.

"Белый дом очень хотел выпустить после саммита на Аляске заглавия о крупном инвестиционном соглашении, чтобы Трамп почувствовал, что достиг чего-то" – рассказал собеседник издания.

Представитель Белого дома в ответ на вопросы соглашений заявил, что Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими чиновниками с целью прекращения войны.

Он добавил, что дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам США.

Перед этим Трамп угрожал ввести дополнительные санкции против России, если мирные переговоры не достигнут прогресса, а также ввести жесткие тарифы против Индии – основного покупателя российской нефти.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом в США была издана директива, которой запретили передавать информацию о мирных переговорах между Украиной и Россией союзникам.