США больше не финансируют Украину, но поддержат ее вместе с Европой – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно страны Европы должны предоставить Украине серьезные гарантии безопасности, а Соединенные Штаты присоединятся со стороны поддержки. В то же время, он подчеркнул, что Вашингтон больше не выделяет средств на помощь Украине.

Европа обеспечит гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно европейские страны должны предоставить Украине веские гарантии безопасности, ведь они являются ближайшими соседями и напрямую заинтересованы в этом. В то же время, он заверил, что Соединенные Штаты будут оставаться вовлеченными и готовы поддерживать этот процесс.

Трамп подчеркнул, что достижение договоренностей в этом вопросе вполне реально, а главной целью он считает прекращение смертей и страданий людей.

При этом американский президент уточнил, что США больше не предоставляют Украине прямую финансовую помощь. По его словам, теперь именно состоятельные европейские государства должны взять на себя это бремя, поскольку раньше они не выполняли своих обязательств в полном объеме.

"Страны Европы богатые страны, но они не платили, и мы больше не платим Украине никаких денег", - подчеркнул он.

Шаги к миру

В ходе встречи на Аляске президенты России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили мирные предложения, согласно которым Россия откажется от небольших оккупированных территорий, а Украина уступит участки восточных земель, которые Москва не смогла захватить.

После встречи Трампа и Путина во многих СМИ начала появляться информация, что глава Кремля может потребовать отдать РФ всю часть оккупированной на 70% области в обмен на увольнение оккупированных частей Сумщины и Харьковщины. Украинские власти никак не комментировали эти заявления, однако, как пишет "Суспільне", Зеленский отверг возможность ухода украинских Сил обороны из неоккупированной части Донецкой области.