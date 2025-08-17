Стали известны условия о прекращении войны, которые Путин озвучил Трампу — Reuters

Во время встречи на Аляске президенты России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили мирные предложения, согласно которым Россия откажется от небольших оккупированных территорий, а Украина уступит участки восточных земель, которые Москва не смогла захватить.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Это обсуждение прошло на первой встрече лидеров с начала полномасштабного вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Трампом в Вашингтоне для обсуждения этих предложений.

Трамп заявил, что они с Путиным "в основном пришли к согласию" относительно передачи земель и гарантий безопасности для Украины, хотя признал, что Киев может не согласиться.

Источники Reuters, осведомленные о ходе обсуждений, сообщили о следующих условиях РФ:

Территориальные уступки : Россия требует полного вывода украинских войск из восточных Донецкой и Луганской областей. В обмен на это, Москва готова заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернуть небольшие оккупированные участки в Сумской и Харьковской областях. Украина, однако , отказывается от любого отступления.

Статус Крыма и санкции : Путин также стремится к официальному признанию российского суверенитета над Крымом, аннексированным в 2014 году, и отмене части санкций против России.

Язык и церковь : Россия потребует официального статуса русского языка в некоторых частях или по всей Украине, а также права Русской православной церкви свободно действовать. Это противоречит украинскому законодательству и позиции СБУ, считающей эту церковь причастной к распространению пророссийской пропаганды.

НАТО и гарантии безопасности : Украина будет запрещена вступать в НАТО. Обсуждаются "ненатовские" гарантии безопасности, подобные статье 5.

Согласно предложению, прекращение огня не произойдет до заключения всеобъемлющего соглашения, что противоречит ключевому требованию Украины, ежедневно подверженному российским атакам.

Агентство отмечает, что эти требования ставят под большой вопрос приемлемость предложений для украинских властей, поскольку они противоречат стратегическим целям Украины, в частности, закрепленному в Конституции курсу на вступление в НАТО и сохранению территориальной целостности.

Напомним, 16 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

После переговоров, Трамп заявил, что теперь основное бремя ответственности переходит к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которого Трамп пригласил в Вашингтон.