Единство ради мира: Зеленский и лидеры ЕС согласовали пять принципов завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с лидерами стран Европейского Союза согласовал пять ключевых принципов, которые должны стать основой достижения мира и прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Суспільного.

Мирный курс

Президент сделал это заявление в преддверии запланированной на 15 августа встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

Он выступил на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, который состоялся после онлайн-разговора с Трампом, лидерами европейских государств и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Среди согласованных принципов:

Все вопросы, относящиеся к Украине, должны обсуждаться исключительно при ее участии.

Подготовка к проведению трехсторонних переговоров в формате Зеленский – Трамп – Путин.

Прежде всего, прекращение огня и предоставление гарантий безопасности, в которых президент США Дональд Трамп согласился принять личное участие.

Россия не должна иметь права вето на вступление Украины в НАТО.

В случае отказа Москвы согласиться на прекращение огня во время переговоров на Аляске, санкционное давление должно быть усилено.

Глава государства выразил надежду на то, что ключевой темой встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске станет вопрос немедленного прекращения огня.

По словам Зеленского, в ходе обсуждений говорилось, что после переговоров на Аляске он будет иметь прямой контакт с Трампом, чтобы проанализировать их результаты и определить дальнейшие шаги сотрудничества.

Президент также отметил, что накануне саммита Путин пытается создать иллюзию непреклонности и заявляет, что санкции не влияют на российскую экономику.

Россия оказывает давление на украинских позициях, демонстрируя намерения оккупировать всю страну, и в то же время пытается убедить мир в якобы неэффективности санкций. На самом же деле экономические ограничения существенно ослабляют российскую военную машину, подчеркнул Зеленский.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие детали будут сообщены впоследствии", — сообщил Трамп.

Трамп и Путин встретятся на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Место выбрали из-за ограниченных вариантов для проведения саммита в разгар туристического сезона, хотя Белый дом стремился избежать символичности размещения российской делегации на американской военной базе.

Шаги к миру

Напомним, 6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, заморозка вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией.