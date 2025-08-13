Зеленский и европейские лидеры провели переговоры с Трампом перед его встречей с Путиным: детали

Президент Зеленский и европейские лидеры 13 августа провели онлайн-разговор с президентом США Дональдом Трампом за два дня до его встречи с президентом РФ Путиным.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на брифинг по результатам переговоров, который транслировал Офис президента.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп хочет продолжить разговоры о мире в Украине, поэтому 15 августа он планирует встретиться на Аляске с президентом РФ Путиным.

"В Анкоридже могут быть сделаны важные решения. Мы, европейцы, делаем все, что в наших силах, чтобы направить эту встречу в правильном направлении… Сегодня мы подробно проговорили наши позиции с коллегами из Франции, Великобритании, Польши, Финляндии, Италии, а также с [президентом Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляен, [президентом Евросовета] Антонио Костой и [ генсеком НАТО ] Марком Рютте. Владимир Зеленский тоже присутствовал", – рассказал он.

Мерц добавил, что после брифинга продолжатся консультации под руководством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера в кругу "Коалиции желающих".

Канцлер Германии подчеркнул, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. "Это был тот месседж, который мы прокоммуницировали сегодня с американским президентом", – добавил он.

"Мы проговорили несколько важных пунктов. Мы дали понять, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если будет следующая встреча. Мы хотим, чтобы был правильный порядок. Сначала – перемирие. Важным элементом может быть рамочная сделка, которая будет позже... Украина готова к переговорам об обсуждении территориальных вопросов…Но юридическое признание оккупированных Россией территорий не обсуждается", — отметил Мерц.

Как добавил немецкий политик, Киев должен получить гарантии.

"У нас был конструктивный разговор. Мы договорились, что сразу после разговора с Путиным он проинформирует украинского президента, а затем также европейских лидеров", – сказал он.

В свою очередь, Зеленский, который сегодня прибыл в Берлин, рассказал, что стороны работают в нескольких форматах: сначала была встреча с Мерцем, потом переговоры на уровне европейских лидеров, далее разговор с Трампом и последнее – переговоры в кругу "Коалиции желающих".

"Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров. Должно быть прекращение огня – это номер один, должны быть гарантии безопасности и усиления, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске", – подчеркнул Зеленский.

Позиция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что в эти дни состоялось более 30 разговоров и консультаций с партнерами.

"Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России", - подчеркнул глава государства.

Он считает, что сейчас нет никакого признака, что россияне готовятся к завершению войны. Однако скоординированные усилия Украины, США, Европы и всех стран, желающих мира, "могут принудить Россию к миру".

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска", — сообщил Трамп.

Ряд авторитетных СМИ сообщил, что встреча пройдет на объединенной военной базе Elmendorf-Richardson в Анкоридже. Это место выбрали из-за ограниченных вариантов проведения переговоров в разгар туристического сезона и по соображениям безопасности. Аляску также избрали как территорию, где Путин может находиться без риска ареста по ордеру Международного уголовного суда, поскольку США не являются его участником.

Американский план

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, замораживание вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией. Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы.