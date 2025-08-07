Заморозка на 99 лет и снятие санкций: СМИ узнали, какой план прекращения войны США предложили России

6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на польское издание Onet.

Эта инициатива стала кульминацией политики действующей администрации США по отношению к Москве и предполагает ряд уступок, выгодных России, без полноценного мирного урегулирования.

Что предложил Виткофф Путину

Американское предложение предусматривает прекращение огня без юридического завершения войны, замораживание вопроса контроля над оккупированными территориями на 49 или 99 лет, постепенную отмену санкций и перспективу возвращения к энергетическому сотрудничеству с Россией.

В то же время документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не предусматривает прекращения поддержки Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы.

Заявления европейских лидеров также намекают на приближение потенциального соглашения. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что существует много признаков возможного прекращения войны, а президент Чехии Петр Павел допустил приемлемость потери части территории для сохранения украинской государственности.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский осторожно признал возможность возобновления энергетических отношений с Россией после войны.

Возможность ядерного конфликта

На фоне этой дипломатической активности между США и Россией усилилась риторика возможности ядерного конфликта, что, как утверждают источники, может быть умышленным усилением напряжения — для того, чтобы показать компромисс как избегание катастрофы.

Стороны, похоже, подозревают друг друга в блефе. Москва вроде бы не верит в готовность Вашингтона реализовать новые ограничения, а США — в искренность российских угроз продолжить войну. Как сообщается, российская сторона даже предложила ограничить атаки на украинские города в обмен на отказ от санкций, что фактически является попыткой торговли последствиями агрессии.

Заметим, 1 августа Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал переместить две атомные подлодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами. После этого в субботу он сказал, что субмарины уже находятся ближе к России.

Что говорят в Кремле

Пропагандистские СМИ сообщают, что Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. Также он заявил, что заинтересованность в его встрече с Трампом была проявлена с обеих сторон. По словам главы Кремля, у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с Трампом.

Относительно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин отметил, что она возможна, но для этого должны быть созданы определенные условия и пока до этого далеко.

В то же время сам Трамп заявил о "большой вероятности" личной встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, но не уточнил, когда именно могут состояться переговоры.

В Кремле также добавили, что предстоящая встреча Путина и Трампа поможет более активно продолжить диалог РФ и США.

Напомним, президент Трамп дал Путину время до 8 августа принять решение. В случае отказа США планируют ввести так называемые вторичные санкции – карательные тарифы для стран, которые продолжат покупать российскую нефть и газ. Это может привести к остановке экспорта российских энергоносителей и серьезному удару по бюджету РФ.