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Трамп назвал переговоры Виткоффа в Кремле "чрезвычайно продуктивными", но вторичные санкции против РФ заработают

Трамп
Трамп назвал переговоры Виткоффа в Кремле "чрезвычайно продуктивными"

Президент США Дональд Трамп назвал встречу его спецпредставителя Стива Виткоффа и Путина в Кремле "чрезвычайно продуктивной". Однако в Белом доме заявили, что планируют ввести обещанные вторичные санкции против РФ уже в пятницу, 8 августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

"Россияне стремятся продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами. Ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу", – сказал агентству неназванный представитель администрации американского президента.

Сам Трамп отметил, что его специальный посланник провел "очень продуктивную встречу" с президентом России, на которой был достигнут "значительный прогресс".

"Мой специальный посланник Стив Виткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", - написал он в соцсети Truth Social.

Фото 2 — Трамп назвал переговоры Виткоффа в Кремле "чрезвычайно продуктивными", но вторичные санкции против РФ заработают

Напомним, Виткофф разговаривал с Путиным около трех часов в рамках экстренной миссии, направленной на поиск прорыва в 3,5-летней войне, которая началась с полномасштабного вторжения России в Украину. Трамп угрожал санкциями против Москвы, если не будут приняты никакие меры для прекращения войны в Украине.

Автор:
Татьяна Бессараб