Ермак: Новые санкции США уничтожат российскую пропаганду и ударят по экономике РФ

Новые санкции США против России будут иметь сокрушительный эффект на ее экономику и разрушат основы кремлевской пропаганды.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Санкции изменят настроения в РФ

Андрей Ермак подчеркнул важную роль Соединенных Штатов в обеспечении глобальной безопасности. По его словам, решительные действия и лидерство США оказывают существенное влияние на позицию международного сообщества и заставляют Россию корректировать свое поведение.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего выступления президента США Дональда Трампа, предупредившего о намерении ввести более жесткие пошлины против России, если не получит ответа от Владимира Путина в течение 10 дней. Трамп также отметил, что санкционное давление может заставить Кремль изменить свою позицию по поводу войны.

Ермак добавил, что новые санкции против России способны разрушить пророссийские нарративы и повлиять на позиции тех сил, которые до сих пор сомневаются в эффективности международного давления. Он подчеркнул, что российская пропаганда активно распространяет ложную информацию, поскольку опасается последствий дальнейших действий.

Также он отметил, что ужесточение санкций в сочетании со значительными потерями России на фронте может создать критическую ситуацию для экономики страны и усилить внутреннее давление на российское руководство. Это, по его мнению, заставит граждан РФ ставить вопрос о целесообразности войны и ее возможном завершении.

Ермак также прокомментировал недавние высказывания заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, предположив, что те могли быть сделаны в неадекватном состоянии. Ранее Медведев заявил, что введенные санкции — даже дополнительные — никак не будут способствовать Украине.

"О глупых заявлениях Медведева. Возможно, он был пьян", - написал Ермак.

США требуют от России остановить войну

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если война не будет остановлена. Речь идет, в частности, о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть. Эти пошлины будут также касаться третьих стран, покупающих российские энергоносители, таких как Китай и Индия. В Вашингтоне рассматривают такие закупки как косвенную поддержку российской экономики, помогающую Кремлю обойти действующие санкции.