10 дней на шаг к миру или санкции: Трамп сменил дедлайн для Кремля

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет более жесткие пошлины против России, если не получит ответа от Владимира Путина в течение 10 дней. Президент США не исключает, что санкционное давление повлияет на позицию Кремля в войне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Clash Report.

Трамп сократил время для Путина

Трамп сократил сроки, отведенные России для ответа на американские требования, до 10 дней. В случае отсутствия реакции Вашингтон пригрозил новыми пошлинами и другими ограничительными мерами.

"Путин хочет продолжения войны. Наши тарифы могут на них повлиять – а могут и не повлиять", – заявил Трамп, слова которого приводит Clash Report.

По словам президента США, он не получил ответа от российского лидера. "Это позор", - сказал он.

"Я даю Путину 10 дней с сегодняшнего дня. Если ответа не будет — мы поднимем тарифы", — подчеркнул Трамп.

США требуют от России остановить войну

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если война не будет остановлена. Речь идет, в частности, о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть. Эти пошлины будут также касаться третьих стран, покупающих российские энергоносители, таких как Китай и Индия. В Вашингтоне рассматривают такие закупки как косвенную поддержку российской экономики, помогающую Кремлю обойти действующие санкции.

Позже Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который ранее дал российскому президенту для достижения перемирия с Украиной, до 10-12 дней.