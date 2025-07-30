Єрмак: Нові санкції США знищать російську пропаганду та вдарять по економіці РФ

Нові санкції США проти Росії матимуть нищівний ефект на її економіку та зруйнують основи кремлівської пропаганди.

Як пише Delo.ua, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Санкції змінять настрої в РФ

Андрій Єрмак підкреслив важливу роль Сполучених Штатів у забезпеченні глобальної безпеки. За його словами, рішучі дії та лідерство США суттєво впливають на позицію міжнародної спільноти та змушують Росію коригувати свою поведінку.

Ця заява пролунала на тлі нещодавнього виступу президента США Дональда Трампа, який попередив про намір запровадити жорсткіші мита проти Росії, якщо не отримає відповіді від Володимира Путіна протягом 10 днів. Трамп також зазначив, що санкційний тиск може змусити Кремль змінити свою позицію щодо війни.

Єрмак додав, що нові санкції проти Росії здатні зруйнувати проросійські наративи та вплинути на позиції тих сил, які досі сумніваються в ефективності міжнародного тиску. Він підкреслив, що російська пропаганда активно поширює неправдиву інформацію, оскільки боїться наслідків подальших дій.

Також він зазначив, що посилення санкцій у поєднанні зі значними втратами Росії на фронті може створити критичну ситуацію для економіки країни та посилити внутрішній тиск на російське керівництво. Це, на його думку, змусить громадян РФ ставити питання про доцільність війни та її можливе завершення.

Єрмак також прокоментував нещодавні висловлювання заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, припустивши, що ті могли бути зроблені у неадекватному стані. Раніше Медведєв заявив, що запроваджені санкції — навіть додаткові — жодним чином не сприятимуть Україні.

"Щодо дурних заяв Медведєва. Можливо, він був пʼяний", - написав Єрмак.

США вимагають від Росії зупинити війну

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту. Ці мита стосуватимуться також третіх країн, що купують російські енергоносії, таких як Китай та Індія. У Вашингтоні розглядають такі закупівлі як непряму підтримку російської економіки, яка допомагає Кремлю обійти чинні санкції.