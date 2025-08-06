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Трамп назвав переговори Віткоффа у Кремлі "надзвичайно продуктивними", але вторинні санкції проти РФ запрацюють

Трамп
Трамп назвав переговори Віткоффа у Кремлі "надзвичайно продуктивними"

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч його спецпредставника Стіва Віткоффа та Путіна у Кремлі “надзвичайно продуктивною”. Проте у Білому домі заявили, що планують запровадити обіцяні вторинні санкції проти РФ вже у п'ятницю, 8 серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Росіяни прагнуть продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами. Очікується, що вторинні санкції будуть запроваджені в п’ятницю", – сказав агентству неназваний представник адміністрації американського президента.

Сам Трамп зазначив, що його спеціальний посланник провів "дуже продуктивну зустріч" із президентом Росії, на якій було досягнуто "значного прогресу".

"Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним. Було досягнуто значного прогресу! Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим найближчими днями та тижні. Дякую за вашу увагу до цього питання!", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Фото 2 — Трамп назвав переговори Віткоффа у Кремлі "надзвичайно продуктивними", але вторинні санкції проти РФ запрацюють

Нагадаємо, Віткофф розмовляв з Путіним близько трьох годин у рамках екстреної місії, спрямованої на пошук прориву у 3,5-річній війні, яка розпочалася з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Трамп погрожував санкціями проти Москви, якщо не буде вжито жодних заходів для припинення війни в Україні.

Автор:
Тетяна Бесараб