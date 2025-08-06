Спецпосланець США Віткофф провів тригодинні переговори з Путіним перед дедлайном Трампа: про що говорили

6 серпня президент Росії Володимир Путін провів тригодинну зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом у Москві. Переговори, які Кремль назвав "корисними та конструктивними", відбулися за два дні до завершення терміну, який президент США Дональд Трамп дав Росії для досягнення миру в Україні — інакше Вашингтон запровадить нові санкції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що сторони обмінялися сигналами щодо українського питання, а також обговорили можливу стратегічну співпрацю Москви й Вашингтона.

Деталі переговорів не розголошуються до моменту, коли Віткофф повернеться до США і доповість Трампу. З американського боку коментарів поки що не надходило.

Раніше повідомлялося, що Росія може запропонувати мораторій на авіаудари по Україні та зі свого боку — як можливий компроміс. Але про повне припинення вогню наразі не йдеться. Президент Білорусі Олександр Лукашенко також згадував цю ідею минулого тижня.

З часу поновлення прямих мирних переговорів у травні Росія активізувала повітряні атаки по Україні. За даними української влади, тільки в Києві внаслідок останніх ударів загинуло щонайменше 72 особи.

Президент США Дональд Трамп назвав ці атаки "огидними" та пригрозив новими тарифами для країн, які купують російські енергоносії, зокрема Індії та Китаю.

Оглядачі вважають візит Віткоффа останньою спробою уникнути жорстких наслідків ультиматуму Трампа. Проте джерела Reuters в Кремлі наголошують, що Путін не готовий до компромісів, оскільки переконаний у своїй перевазі у війні.

За даними джерел, Росія наполягає на низці умов: юридично гарантований нейтралітет України, відмова НАТО від подальшого розширення на схід, захист російськомовного населення, а також визнання окупованих Росією територій.

Українська влада неодноразово заявляла, що не визнає жодних змін кордонів та не відмовиться від суверенного права обирати власні союзницькі орієнтири, зокрема членство в НАТО.

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту. Ці мита стосуватимуться також третіх країн, що купують російські енергоносії, таких як Китай та Індія. У Вашингтоні розглядають такі закупівлі як непряму підтримку російської економіки, яка допомагає Кремлю обійти чинні санкції.