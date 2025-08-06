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Спецпосланник США Виткофф провел трехчасовые переговоры с Путиным перед дедлайном Трампа: о чем говорили

Путин, Виткофф
Путин и спецпосланник США Виткофф провели переговоры/скриншот

6 августа президент России Владимир Путин провел трехчасовую встречу со спецпредставителем США Стивом Виткоффом в Москве. Переговоры, которые Кремль назвал "полезными и конструктивными", прошли за два дня до истечения срока, который президент США Дональд Трамп дал России для достижения мира в Украине — иначе Вашингтон введет новые санкции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны обменялись сигналами по украинскому вопросу, а также обсудили возможное стратегическое сотрудничество Москвы и Вашингтона.

Детали переговоров не разглашаются до момента, когда Виткофф вернется в США и доложит Трампу. С американской стороны комментариев пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Россия может предложить мораторий на авиаудары по Украине и со своей стороны как возможный компромисс. Но о полном прекращении огня пока речь не идет. Президент Беларуси Александр Лукашенко также упоминал эту идею на прошлой неделе.

С момента возобновления прямых мирных переговоров в мае Россия активизировала воздушные атаки по Украине. По данным украинских властей, только в Киеве в результате последних ударов погибли по меньшей мере 72 человека.

Президент США Дональд Трамп назвал эти атаки "отвратительными" и пригрозил новыми тарифами для стран, покупающих российские энергоносители, в частности Индии и Китая.

Обозреватели считают визит Виткоффа последней попыткой уйти от жестких последствий ультиматума Трампа. Однако источники Reuters в Кремле подчеркивают, что Путин не готов к компромиссам, поскольку убежден в своем превосходстве в войне.

По данным источников, Россия настаивает на ряде условий: юридически гарантированном нейтралитете Украины, отказе НАТО от дальнейшего расширения на восток, защите русскоязычного населения, а также признании оккупированных Россией территорий.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не признают никаких изменений границ и не откажутся от суверенного права выбирать собственные союзнические ориентиры, в частности, членство в НАТО.

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если война не будет остановлена. Речь идет, в частности, о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть. Эти пошлины будут также касаться третьих стран, покупающих российские энергоносители, таких как Китай и Индия. В Вашингтоне рассматривают такие закупки как косвенную поддержку российской экономики, помогающую Кремлю обойти действующие санкции.

Автор:
Татьяна Гойденко