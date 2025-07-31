Трамп требует мира до 8 августа: США предупреждают о новых мерах против России

Соединенные Штаты Америки призвали к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией не позднее 8 августа.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя США в Совете Безопасности ООН Джона Келли.

Он отметил четкую позицию президента Дональда Трампа, который требует прекращения войны в Украине в ближайшие дни.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире. Пора заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа", – заявил Келли во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг.

По его словам, Вашингтон готов применить дополнительные меры по достижению мира.

Несмотря на три раунда переговоров между Киевом и Москвой, которые в этом году состоялись в Стамбуле и привели к обмену пленными и телами погибших, прорыв в урегулировании более чем трехлетнего конфликта до сих пор не достигнут.

Украина в ответ отметила необходимость решительной международной реакции. Заместитель постоянного представителя Украины в ООН Кристина Гайовишин заявила, что России нужно противостоять единству, решительности и действиям, а ключевым условием для мирного урегулирования должно стать полное, немедленное и безусловное прекращение огня.

"Мы стремимся к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, основывающемуся на принципах Устава ООН, и ничего меньше", – подчеркнула она.

Накануне, во вторник, Трамп заявил, что США начнут введение новых тарифов и других экономических мер против России уже через десять дней, если Москва не продемонстрирует реальный прогресс в прекращении войны.

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если война не будет остановлена. Речь идет, в частности, о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть. Эти пошлины будут также касаться третьих стран, покупающих российские энергоносители, таких как Китай и Индия. В Вашингтоне рассматривают такие закупки как косвенную поддержку российской экономики, помогающую Кремлю обойти действующие санкции.