Трамп вимагає миру до 8 серпня: США попереджають про нові заходи проти Росії

Сполучені Штати Америки закликали до укладення мирної угоди між Україною та Росією не пізніше 8 серпня.

Як інформує Delo.ua, про це пише Reuters з посиланням на заяву представника США в Раді Безпеки ООН Джона Келлі.

ВІН наголосив на чіткій позиції президента Дональда Трампа, який вимагає припинення війни в Україні у найближчі дні.

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня", – заявив Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер.

За його словами, Вашингтон готовий застосувати додаткові заходи для досягнення миру.

Попри три раунди переговорів між Києвом і Москвою, які цього року відбулися у Стамбулі й призвели до обміну полоненими та тілами загиблих, прориву у врегулюванні понад трирічного конфлікту досі не досягнуто.

Україна у відповідь наголосила на потребі рішучої міжнародної реакції. Заступниця постійного представника України в ООН Христина Гайовишин заявила, що Росії потрібно протистояти єдністю, рішучістю та діями, а ключовою умовою для мирного врегулювання має стати повне, негайне та безумовне припинення вогню.

"Ми прагнемо всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру, що ґрунтується на принципах Статуту ООН, і нічого менше", – наголосила вона.

Напередодні, у вівторок, Трамп заявив, що США розпочнуть запровадження нових тарифів та інших економічних заходів проти Росії вже за десять днів, якщо Москва не продемонструє реального прогресу у припиненні війни.

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту. Ці мита стосуватимуться також третіх країн, що купують російські енергоносії, таких як Китай та Індія. У Вашингтоні розглядають такі закупівлі як непряму підтримку російської економіки, яка допомагає Кремлю обійти чинні санкції.