- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Трамп пригрозив Україні та Росії "жорсткими діями" у разі затягування війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить жорсткі кроки по відношенню до Росії та України, якщо війна між країнами затягнеться.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.
Трамп про санкції
Відповідну заяву Трамп зробив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі, відповідаючи на запитання журналіста, коли він планує запровадити санкції проти Росії, обіцяні у разі провалу мирних ініціатив.
"Дедлайн – у моїй голові. Коли я зрозумію, що це не зупиниться, — тоді ми діятимемо дуже, дуже, дуже жорстко. І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн, як Росії так і України. Знаєте, для танго потрібні двоє. Але ми будемо дуже жорсткими — чи то Росія, чи хтось інший. Ми діятимемо жорстко. Ось і все", - підкреслив очільник Білого дому.
Підтримка України
Трамп запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну. Також вкотре висловив своє переконання, що "війна б ніколи не почалася, якби він був президентом".
"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду з Україною щодо рідкісноземельних матеріалів. Я виступаю за припинення вбивств, справді, ось за що я виступаю, за війну, яка ніколи б не почалася, ніколи не мала б починатися", — додав він.
Порівняв війну з бійкою дітей
Трамп також висловив думку, що президенти РФ та України Володимир Путін та Володимир Зеленський "ненавидять" один одного і порівняв їхню поведінку з бійкою двох дітей у парку.
"Іноді ви бачите, як дві дитини б'ються, як божевільні. Вони ненавидять один одного і б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розняти. Вони не хочуть, щоб їх розняли, іноді вам краще дати їм побитися ще якийсь час, а потім розняти їх", - наголосив Трамп.
Санкції проти РФ
Трамп заявляв, що йому потрібен "місяць або два тижні", аби визначити, чи "вводить його в оману" російський диктатор Володимир Путін.
Водночас Трамп заявив, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ. Але рішення, за його словами, залежатиме від поведінки Москви у питанні врегулювання війни проти України.
Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.