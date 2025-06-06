Трамп пригрозив Україні та Росії "жорсткими діями" у разі затягування війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить жорсткі кроки по відношенню до Росії та України, якщо війна між країнами затягнеться.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.

Трамп про санкції

Відповідну заяву Трамп зробив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі, відповідаючи на запитання журналіста, коли він планує запровадити санкції проти Росії, обіцяні у разі провалу мирних ініціатив.

"Дедлайн – у моїй голові. Коли я зрозумію, що це не зупиниться, — тоді ми діятимемо дуже, дуже, дуже жорстко. І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн, як Росії так і України. Знаєте, для танго потрібні двоє. Але ми будемо дуже жорсткими — чи то Росія, чи хтось інший. Ми діятимемо жорстко. Ось і все", - підкреслив очільник Білого дому.

Підтримка України

Трамп запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну. Також вкотре висловив своє переконання, що "війна б ніколи не почалася, якби він був президентом".

"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду з Україною щодо рідкісноземельних матеріалів. Я виступаю за припинення вбивств, справді, ось за що я виступаю, за війну, яка ніколи б не почалася, ніколи не мала б починатися", — додав він.

Порівняв війну з бійкою дітей

Трамп також висловив думку, що президенти РФ та України Володимир Путін та Володимир Зеленський "ненавидять" один одного і порівняв їхню поведінку з бійкою двох дітей у парку.

"Іноді ви бачите, як дві дитини б'ються, як божевільні. Вони ненавидять один одного і б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розняти. Вони не хочуть, щоб їх розняли, іноді вам краще дати їм побитися ще якийсь час, а потім розняти їх", - наголосив Трамп.

Санкції проти РФ

Трамп заявляв, що йому потрібен "місяць або два тижні", аби визначити, чи "вводить його в оману" російський диктатор Володимир Путін.

Водночас Трамп заявив, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ. Але рішення, за його словами, залежатиме від поведінки Москви у питанні врегулювання війни проти України.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.