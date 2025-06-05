Зеленський відреагував на розмову Трампа з Путіним та погрози нових масованих ударів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, наголосивши що у Кремлі досі відчувають безкарність, а з кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові.

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Як пише Delo.ua, про це Зеленський написав у Telegram-каналі.

Росія показує середній палець усьому світові

За словами президента, лише від початку 2025 року російська армія запустила по Україні майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "шахедів" та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш як 700 ракет, зокрема балістичних.

"Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати людей в інших країнах", — підкреслив Зеленський.

Президент заявив, що Росія свідомо підтримує інтенсивні удари з початку вторгнення, переформатувавши свій устрій для безкарних масових вбивств. Він підкреслив, що чисельні переговори з РФ не принесли ні миру, ні зупинки війни, і Путін відчуває безкарність та готує нові "відповіді" навіть після завданих ударів.

"Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру", — наголосив президент.

Глава держави наголосив, що коли немає "сили та тиску", то Путін розцінює це як "мовчазний дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства".

Трамп поговорив з Путіним. Той пообіцяв помститися

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп повідомив, що 4 червня провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала близько 1 години 15 хвилин.

Трамп спочатку видалив свій пост, а потім знову опублікував його без будь-яких змін. Із чим це пов'язано, невідомо.

За словами президента США, під час розмови вони говорили з очільником Кремля про операцію України з ураження російських літаків, "а також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін".

"Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру. Президент Путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми", — написав Трамп.

Крім того, під час розмови лідери США та РФ обговорили Іран і так звану ядерну угоду, яку Трамп запропонував Тегерану.

У Кремлі своєю чергою розповіли, що розмова розпочалася з обговорення ситуації довкола України. Путін поскаржився Трампу, що Україна нібито намагалася зірвати мирні переговори, "цілеспрямовано атакувавши суто цивільні цілі та мирне населення", маючи на увазі операцію СБУ "Павутина", під час якої внаслідок атаки FPV-дронів було уражено щонайменше 40 літаків або 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових аеродромах базування РФ.