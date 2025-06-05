Зеленский отреагировал на беседу Трампа с Путиным и угрозы новых массированных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на телефонный разговор Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что в Кремле до сих пор чувствуют безнаказанность, а с каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру.

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Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

Россия показывает средний палец по всему миру

По словам президента, только с начала 2025 года российская армия запустила по Украине почти 27 700 авиабомб, почти 11 200 "шахедов" и почти 9000 ударных беспилотников других типов, а также более 700 ракет, в том числе баллистических.

"Россия перестроила свое государственное, общественное и экономическое устройство ради возможности безнаказанно и массово убивать людей в других странах", — подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что Россия сознательно поддерживает интенсивные удары с начала вторжения, переформатив свое устройство для безнаказанных массовых убийств. Он подчеркнул, что многочисленные переговоры с РФ не принесли ни миру, ни остановки войны, и Путин чувствует безнаказанность и готовит новые "ответы" даже после нанесенных ударов.

"Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя Россия должна искать мира", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что когда нет "силы и давления", то Путин расценивает это как "молчаливое разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства".

Трамп побеседовал с Путиным. Тот пообещал отомстить

В своей социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что 4 июня провел телефонный разговор с Путиным, который длился около 1 часа 15 минут.

Трамп сначала удалил свой пост, а затем снова опубликовал его без каких-либо изменений. С чем это связано, неизвестно.

По словам президента США, во время разговора они говорили с главой Кремля об операции Украины по поражению российских самолетов, "а также разные другие атаки, происходящие с обеих сторон".

"Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", — написал Трамп.

Кроме того, во время разговора лидеры США и РФ обсудили Иран и так называемое ядерное соглашение, которое Трамп предложил Тегерану.

В Кремле в свою очередь рассказали, что разговор начался с обсуждения ситуации вокруг Украины. Путин пожаловался Трампу, что Украина якобы пыталась сорвать мирные переговоры, "целенаправленно атаковав сугубо гражданские цели и мирное население", имея в виду операцию СБУ "Паутина", во время которой в результате атаки FPV-дронов были поражены по меньшей мере 40 самолетов или 34% стратегических носителей.