1 июня Служба безопасности Украины провела одну из самых масштабных спецопераций в российском тылу – "Паутина". В результате атаки FPV-дронов было поражено по меньшей мере 40 самолетов или 34% стратегических носителей крылатых ракет на ключевых аэродромах базирования Российской Федерации.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности поразила сразу четыре военных авиабазы РФ, в том числе "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Примерная стоимость пораженной авиационной техники составляет около 7 миллиардов долларов США. По словам Службы безопасности, реализация этой сверхсложной операции явилась серьезным ударом по стратегическим возможностям врага.

По словам волонтера Сергея Стерненко, все участники операции уже давно находятся на территории Украины, поэтому потенциальные задержания, которые могут быть показаны российской пропагандой, не имеют ничего общего с реальностью и являются чисто театральной постановкой для внутреннего потребления.

Подготовка к операции длилась более полутора лет. По данным источников, украинские спецслужбы сначала тайно доставили в Россию FPV-дроны, а затем мобильные деревянные домики.

Дроны были замаскированы под крышами этих домов, перевозимых грузовиками. В решающий момент кровли домиков дистанционно открыли, и дроны поднялись в воздух для атаки на российские стратегические бомбардировщики.

Операцию лично контролировал президент Украины Владимир Зеленский, ее реализовывали глава СБУ Василий Малюк и команда службы.

По данным СМИ, среди пораженных воздушных судов – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический ракетоносец Ту-95, а также сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3. Эти машины являются ключевыми элементами воздушной компоненты ядерного сдерживания РФ, однако российская оборонная промышленность пока не имеет возможности.

Особого внимания заслуживает тот факт, что один из пораженных аэродромов — "Белая" — расположен более чем в 4300 километрах от украинской границы.