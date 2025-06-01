СБУ знищила понад 40 російських військових літаків, збитки – 7 млрд доларів

1 червня Служба безпеки України провела одну з наймасштабніших спецоперацій у російському тилу – "Павутина". В результаті атаки FPV-дронів було уражено щонайменше 40 літаків або 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових аеродромах базування Російської Федерації.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на СБУ.

Служба безпеки уразила відразу чотири військові авіабази РФ, зокрема "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Орієнтовна вартість ураженої авіаційної техніки становить близько 7 мільярдів доларів США. За словами Служби безпеки, реалізація цієї надскладної операції стала серйозним ударом по стратегічних можливостях ворога.

За словами волонтера Сергія Стерненка, усі учасники операції вже давно перебувають на території України, тому потенційні затримання, які можуть бути показані російською пропагандою, не мають нічого спільного з реальністю і є суто театральною постановкою для внутрішнього вжитку.

Підготовка до операції тривала понад півтора року. За даними джерел, українські спецслужби спершу таємно доставили до Росії FPV-дрони, а згодом — мобільні дерев’яні будиночки.

Дрони були замасковані під дахами цих будинків, які перевозилися вантажівками. У вирішальний момент покрівлі будиночків дистанційно відкрили, і дрони піднялися в повітря для атаки на російські стратегічні бомбардувальники.

Операцію особисто контролював президент України Володимир Зеленський, її реалізовували голова СБУ Василь Малюк і команда служби.

За даними ЗМІ, серед уражених повітряних суден – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний ракетоносець Ту-95, а також надзвуковий дальній бомбардувальник Ту-22М3. Ці машини є ключовими елементами повітряної компоненти ядерного стримування РФ, однак російська оборонна промисловість наразі не має можливості виготовляти нові екземпляри цих типів.

Особливої уваги заслуговує той факт, що один із уражених аеродромів — "Бєлая" — розташований більш ніж за 4300 кілометрів від українського кордону.