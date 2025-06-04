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Новый обмен пленными с Россией может состояться в эти выходные, — Зеленский
Россия заявила о намерении передать 500 украинских военнопленных в эти выходные, но Украина пока не получила списков.
Как пишет Delo.ua, ссылаясь на информацию "Укринформ", об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня наши группы провели консультации по обмена, о которых мы договорились. Российская сторона передала информацию, что на эти выходные она сможет передать, в субботу и воскресенье, 500 человек — 500 наших военных из этой тысячи плюс, о которой мы договорились, мы будем готовы к обмену соответствующего количества", — сообщил он.
Президент рассказал, что, в отличие от прошлых переговоров в Стамбуле, на этот раз была достигнута договоренность с российской стороной о заблаговременном предоставлении списков тех, кого будут обменивать.
Глава государства отметил, что это очень важно для Украины, однако списки до сих пор не получены, и российская сторона находит этому разные причины. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона будет настаивать на получении этих списков для обмена.
Обмен пленными "1000 на 1000"
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между Украиной и РФ, в ходе которых стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".
Обмен проходил в три этапа 23, 24 и 25 мая 2025 года. В рамках первой части обмена, 23 мая, удалось вернуть домой 390 человек.
24 мая состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и Россией, о котором было договорено во время встречи в Стамбуле. Домой вернулись 307 военных .
25 мая состоялся заключительный этап крупного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента возвращено на родную землю 303 украинских воина.