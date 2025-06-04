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Новый обмен пленными с Россией может состояться в эти выходные, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Россия заявила о намерении передать 500 украинских военнопленных в эти выходные, но Украина пока не получила списков.

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Как пишет Delo.ua, ссылаясь на информацию "Укринформ", об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня наши группы провели консультации по   обмена, о которых мы договорились. Российская сторона передала информацию, что на эти выходные она сможет передать, в субботу и воскресенье, 500 человек — 500 наших военных из этой тысячи плюс, о которой мы договорились, мы будем готовы к обмену соответствующего количества", — сообщил он.

Президент рассказал, что, в отличие от прошлых переговоров в Стамбуле, на этот раз была достигнута договоренность с российской стороной о заблаговременном предоставлении списков тех, кого будут обменивать.

Глава государства отметил, что это очень важно для Украины, однако списки до сих пор не получены, и российская сторона находит этому разные причины. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона будет настаивать на получении этих списков для обмена.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между Украиной и РФ, в ходе которых стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Обмен проходил в три этапа 23, 24 и 25 мая 2025 года. В рамках первой части обмена, 23 мая, удалось вернуть домой 390 человек.

24 мая состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и Россией, о котором было договорено во время встречи в Стамбуле. Домой вернулись 307 военных .

25 мая состоялся заключительный этап крупного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента возвращено на родную землю 303 украинских воина.

Автор:
Татьяна Бессараб