Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000"

Украина передала России список на обмен пленными по формуле "1000 на 1000", выполнив тем самым свою часть подготовки к обмену.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Об обмене "1000 на 1000", Украина сделала свою часть подготовительной работы, Россия должна ускориться с этим", — подчеркнул он.

В данный момент даты обмена остаются неопределенными.

Что известно об обмене формата "1000 на 1000"

16 мая министр обороны Украины и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров по результатам встречи с представителями РФ сообщил, что на переговорах стороны договорились о проведении обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".

Позже заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что работа над списками началась с 16 мая.

Впоследствии глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что на следующей неделе может произойти обмен пленными в формате 1000 на 1000, что украинская и российская делегация обсуждали на переговорах в Стамбуле 16 мая.

19 мая Зеленский на брифинге заявил журналистам, что формат обмена "1000 на 1000" касается военнопленных.