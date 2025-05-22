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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000"

обмін
Дата обміну наразі невідома/Telegram/Zelenskiy

Україна передала Росії список на обмін полоненими за формулою "1000 на 1000", тим самим виконавши свою частину підготовки до обміну.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Щодо обміну "1000 на 1000", Україна зробила свою частину підготовчої роботи, Росія мала б прискоритись з цим", – наголосив він.

Наразі дати обміну залишаються невизначеними.  

Що відомо про обмін формату "1000 на 1000"

16 травня міністр оборони України та голова української делегації в Стамбулі Рустем Умєров за результатами зустрічі з представниками РФ повідомив, що на переговорах сторони домовилися стосовно проведення обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Пізніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що робота над списками розпочалася з 16 травня.

Згодом очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на наступному тижні може відбутися обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", що українська та російська делегація обговорювали на переговорах у Стамбулі 16 травня.

19 травня Зеленський на брифінгу заявив журналістам, що формат обміну "1000 на 1000" стосується військовополонених.

Автор:
Тетяна Бесараб